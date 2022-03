Punjab Hindi News: पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने आज बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. सिद्धू ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Congress Chief Sonia Gandhi) की इच्छाअनुसार मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है.Also Read - Kapil Sibbal पर भड़के CM Ashok Gehlot, कहा- वो गांधी परिवार का इतिहास क्यों भूल जाते हैं ?

मालूम हो कि हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा है. पार्टी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 'कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन की सुविधा के लिए अपना इस्तीफा दें.'

As desired by the Congress President I have sent my resignation … pic.twitter.com/Xq2Ne1SyjJ

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) March 16, 2022