नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री (Punjab Chief Minister) कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ( Captain Amarinder Singh) ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में चल रही कलह ( Punjab Congress controversy) को दूर करने के मकसद से गठित समिति ( Congress panel) के समक्ष शुक्रवार को पहुंच कर अपनी बात रखी. इस बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 6 महीने में चुनाव आ रहे हैं और ये हमारी पार्टी में आत्मनिरीक्षण है जो हमने किया है.

बता दें कि हाल में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है. इसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि अमरिंदर सिंह के इस कदम के साथ ही समिति की संवाद करने की कवायद पूरी हो गई. अब वह आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.

These are party discussions, Assembly elections are in 6 months: Punjab Chief Minister Amarinder Singh after meeting with Congress panel (constituted to resolve factionalism in Punjab Congress) pic.twitter.com/zvhH7wug8v

— ANI (@ANI) June 4, 2021