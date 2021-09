Punjab Congress Crisis: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Polls 2022) से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के इस्तीफे के बाद उन्हें मनाने की कोशिशें जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने कांग्रेस (Congress) का साथ छोड़ने की बात की है.Also Read - पंजाब के CM चरणजीत चन्नी से मिले Navjot Singh Sidhu, विधानसभा चुनाव तक बने रहे सकते हैं पंजाब कांग्रेस प्रमुख- रिपोर्ट

इन सबके बीच दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोवाल के साथ मुलाकात के बाद चंडीगढ़ पहुंचे सीएम अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि पंजाब के लिए नवजोत सिद्धू सही नहीं हैं और अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जीतने नहीं देंगे. चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा, “… मैंने पहले भी कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है, और अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा…” Also Read - क्या नई पार्टी बनाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह? अमित शाह और अजीत डोभाल से मिलने के बाद दिया बड़ा बयान

During my tenure as Chief Minister, there were (Punjab Congress) chiefs, but what Navjot Singh Sidhu did has never been done before: Former Punjab CM Captain Amarinder Singh pic.twitter.com/nqz1JtBVIm

— ANI (@ANI) September 30, 2021