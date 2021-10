Punjab Congress Crisis: पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है. नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पंजाब में ‘कांग्रेस के कैप्टन’ बने रहेंगे. सिद्धू ने शुक्रवार रात राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात की. इस दौरान पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत (Harish Rawat) भी उनके साथ थे.Also Read - हाईकमान से मिलने के बाद नरम पड़े सिद्धू के तेवर! हरीश रावत बोले- बने रहेंगे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष; आज होगी घोषणा

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा, 'उन्होंने (नवजोत सिंह सिद्धू) राहुल गांधी से कहा कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपनी ड्यूटी शुरू कर रहे हैं. हमारे लिए इस्तीफ़े का मामला खत्म हो गया है.

He (Sidhu) shared his concerns with Rahul Gandhi. We have told him that his concerns will be taken care of here. He assured Rahul Gandhi that he has withdrawn his resignation and he will resume his duties as the PCC president: AICC in charge for Punjab, Harish Rawat pic.twitter.com/aHY168jclZ

