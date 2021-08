Punjab, Congress, Punjab Congress, Pargat Singh, Harish Rawat, Navjot Singh Sidhu, Punjab Assembly Election 2022, Punjab Assembly Elections 2022: कांग्रेस की पंजाब इकाई (Punjab, Congress)में चल रही तनातनी के बीच महासचिव और विधायक परगट सिंह (Pargat Singh) ने रविवार को जब यह कहा कि राज्य मामलों के प्रभारी हरीश रावत (Harish Rawat) को यह बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री अमरिदंर सिंह (Captain Amarinder Singh) के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कब लिया गया?. परगट सिंह के इस सवाल के जवाब में आज सोमवार को हरीश रावत ने कहा- पंजाब में जहां तक चेहरे का सवाल है तो हमारे पास सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे अखिल भारतीय चेहरे हैं. स्थानीय चेहरों में कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू हैं. प्रगट सिंह भी एक चेहरे हैं, कई और लोग हैं, जिन्हें आगे रखेंगे.Also Read - मध्य प्रदेश: आदिवासी को वाहन से घसीटकर मारने वालों के मकान ढहाए गए, कांग्रेस ने जांच दल बनाया

It was decided that the next poll in Punjab will be contested under leadership of Sonia & Rahul Gandhi. Harish Rawat (Punjab party in charge) should tell when it was decided that the poll will be fought under Captain Amarinder Singh’s leadership: Congress MLA Pargat Singh (29.08) pic.twitter.com/T3JFO9RR5K

