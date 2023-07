Punjab: कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने AAP के साथ गठबंधन को सिरे से खारिज किया, सामने आई आप की ये प्रतिक्रिया

चंडीगढ़: पंजाब के नेता विपक्ष (LoP) और कांग्रेस नेता (Congress leader) प्रताप सिंह बाजवा ( Partap Singh Bajwa) ने शनिवार को आगामी 2024 संसदीय चुनावों (Lok Sabha Elections 2024) के लिए पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया. कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का यह बयान 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से मुकाबला करने के लिए नए नाम- भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A.) (जिसमें आम आदमी पार्टी सहित 26 दल शामिल हैं) के तहत विपक्षी गठबंधन के बाद आया है.

वहीं, आम आदमी पार्टी, पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मालविंदर सिंह कंग ने कहा, “पहली बात यह है कि यह गठबंधन (विपक्षी गठबंधन) क्यों हुआ है, यह इसलिए हुआ है,क्योंकि भारत में मौजूद सभी दल (विपक्षी गठबंधन का नाम) देश को बचाना चाहते हैं. हम सभी के बीच वैचारिक मतभेद हैं लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठना होगा… यह प्रताप सिंह बाजवा और उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है. लेकिन भारत के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि यह देश के अस्तित्व को बचाने के लिए है और यह भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मंच है.”

पंजाब एलओपी बाजवा ने एएनआई से कहा कि पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी दो प्रमुख पार्टियां हैं. लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब में कांग्रेस के कैडर आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस द्वारा आप के साथ हाथ मिलाने से नाखुश हैं. “कांग्रेस, लंबे समय से, पंजाब की दो प्रमुख पार्टियों में से एक रही है. मुझे यकीन है कि 2024 के संसदीय चुनावों में, कांग्रेस बड़े अंतर से वापस आएगी. एक गठबंधन का नेतृत्व भाजपा कर रही है और दूसरे का कांग्रेस, इसलिए जब लोग अपना वोट डालेंगे तो वह या तो भाजपा के लिए होगा या कांग्रेस के लिए. AAP कहीं भी नहीं है. हमें AAP के साथ गठबंधन क्यों करना चाहिए?”