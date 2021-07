Punjab Congress News: कांग्रेस महासचिव हरीश रावत (Harish Rawat) ने पार्टी की पंजाब इकाई में चल रही कलह के जल्द खत्म होने का संकेत देते हुए कहा कि अगले तीन-चार दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आएगी. उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की. कांग्रेस के पंजाब प्रभारी रावत ने कहा, ‘अगले तीन-चार दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आएगी.’Also Read - राहुल गांधी ने आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौतों पर दुख जताया, राज्य सरकारों से मदद की अपील की

बता दें कि बीते कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस में खुलकर कलह देखने को मिल रही है. पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पार्टी में कलह को दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था.

In the next 3-4 days, there will be good news for Punjab Congress: Congress General Secretary in-charge of Punjab, Harish Rawat after meeting Rahul Gandhi in New Delhi pic.twitter.com/1JkTpSYl7A

— ANI (@ANI) July 13, 2021