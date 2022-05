Punjab News: देश में कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ते जा रहे हैं. आज जहां नए कोरोना मरीजों की संख्या तीन हजार से ज्यादा पाई गई है, वहीं पंजाब के पटियाला की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 60 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. पूरी यूनिवर्सिटी में इसके बाद हड़कंप मचा है. यूनिवर्सिटी परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने स्टूडेंट्स को 10 मई तक हॉस्टल को खाली करने के लिए कहा है, जिससे संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके.Also Read - Night Curfew In Punjab: पंजाब में 15 जनवरी तक बढ़ाई गई सख्ती, बार-सिनेमा हॉल-मॉल पर लगी ये पाबंदी...

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिन स्टूडेंट्स की जांच रिपोर्ट में कोरोना के संक्रमण मिले हैं उनमें वायरस के हल्के लक्षण पाए गए हैं, जिस के बाद सभी कोरोना पॉजिटिव छात्रों को यूनिवर्सिटी के अलग ब्लॉक में आइसोलेट कर दिया गया है.

वहीं आज उत्तराखंड के देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल (Welham Girls' School) में 16 छात्राओं की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया है. रिपोर्ट के अनुसार वेलहम गर्ल्स स्कूल में पिछले एक हफ्ते में 16 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गईं हैं. देहरादून के इस स्कूल को फिलहाल के लिए माइक्रो-कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है.

