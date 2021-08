Punjab Crime: पंजाब के मोहाली में शनिवार को दिनदहाड़े सेक्टर 71 की मार्केट में यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव विक्की मिडूखेड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अपराधियों ने विक्की पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी. गोलियों की आवाज से पूरी मार्केट में दहशत फैल गई.Also Read - Punjab News: प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार के पद से दिया इस्तीफा

जानकारी के अनुसार, आई-20 कार में सवार होकर आए चार युवकों ने मार्केट में विक्की को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. अपराधियों से बचने और अपनी जान बचाने के लिए जब विक्की भागने लगा तो आरोपियों ने काफी देर तक उसका पीछा किया.

Also Read - Punjab News: अमरिंदर सिंह ने PM मोदी को लिखा खत, करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का किया आग्रह

4 assailants chased Vicky Middukhera down and fired about 8-9rounds, killing him on the spot. Investigation is underway: Satinder Singh, Senior Superintendent of Police, Mohali pic.twitter.com/RVmb3K80LX

— ANI (@ANI) August 7, 2021