Punjab Crisis: पंजाब में कुछ महीनों में ही विधानसभा के चुनाव होनेवाले हैं और उससे पहले पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के पैंतरे से कांग्रेस की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं. पहले तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और फिर नाटकीय तरीके से इसे वापस लेने वाले नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu) ने अब नया पैंतरा दिखाया है. सिद्धू ने अब आलाकमान के सामने नई मांग रख दी है. सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात का वक्त मांगा है. इसके साथ ही सिद्धू ने सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा हैं. जिसमें उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नया एजेंडा दिया है और इसके साथ ही कैबिनेट में नए मंत्री बनाने की भी बात की है.

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा कि 'पंजाब सरकार को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पूरा करना चाहिए.' वह उनसे 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा बनने के लिए 13 सूत्री एजेंडे के साथ एक पंजाब मॉडल पेश करने के लिए मिलना चाहते हैं और इसके लिए उनसे मुलाकात का समय मांगा है.

Punjab Congress Pres Navjot Sidhu writes to party’s interim pres Sonia Gandhi stating ‘priority areas that Punjab govt must deliver upon.’ He also seeks time from her ‘to present to her a Punjab Model with 13 point agenda to be part of Congress Manifesto for 2022 Assembly polls.’ pic.twitter.com/1dxByOa6B9

— ANI (@ANI) October 17, 2021