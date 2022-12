पंजाब पुलिस का बिजनेसमैन और PSO के डबल मर्डर केस में खुलासा, US में बैठे मास्टरमाइंड के इशारे पर हुई थी हत्या

चंडीगढ़: जालंधर जिले में एक कपड़ा व्यापारी की हत्या में शामिल पांच संदिग्ध हमलावरों में से तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पंजाब के राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को यह जानकारी दी. जालंधर के नकोदर में सात दिसंबर को पांच लोगों ने भूपिंदर सिंह उर्फ टिम्मी चावला (39) की पुलिस सुरक्षा में गोली मारकर हत्या कर दी थी. जबरन वसूली के लिए कॉल आने की शिकायत के बाद भूपिंदर को पुलिस सुरक्षा दी गई थी.

पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा, नकोदर के एक कपड़ा व्यापारी और उसके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) मनदीप सिंह के दोहरे हत्याकांड का मामला 7 दिसंबर को सुलझ गया है, जिसमें नकोदर के मूल निवासी अमेरिका स्थित अमनदीप पुरेवाला उर्फ ​​अमन द्वारा रचे गए 3 शूटरों की गिरफ्तारी हुईह.

डीजीपी गौरव यादव ने कहा, गिरफ़्तार किए गए लोगों की पहचान बठिंडा के तलवंडी साबो के गांव नंगला के खुशकरण सिंह उर्फ फौजी बठिंडा के वाहन दीवान का कमलदीप सिंह उर्फ दीप और बठिंडा के गांव जस्सी पोह वाली का मंगा सिंह उर्फ गीता उर्फ बिच्छू के रूप में हुई है.

डीजीपी यादव ने बताया कि अपराध के मुख्य साजिशकर्ता की पहचान कैलिफोर्निया के युबा काउंटी निवासी अमनदीप सिंह के रूप में हुई है.