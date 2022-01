Punjab Election 2022: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के एक वीडियो पर बवाल मच गया है. आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो साझा किया, जिसमें मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) को सीएम की कुर्सी के तौर पर दर्शाया गया है. इस वीडियो में कांग्रेस नेता विद्या बालन की ओर भाग रहे हैं और विद्या बालन के ऊपर सीएम की कुर्सी लिखा है. इस वीडियो पर महिला नेताओं द्वारा आपत्ति जताई जा रही है. एक महिला को सीएम की कुर्सी के तौर पर दिखाने को लेकर आलोचना हो रही है.Also Read - Punjab Opinion Poll 2022 , Janta ka Mood: पंजाब की जनता किस पार्टी को पहुंचाएगी सत्ता में, मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद; जानिए Opinion Poll में LIVE

दरअसल, आम आदमी पार्टी ने संगरूर से सांसद व आप के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान (Bhagwant Mann) को सीएम चेहरा घोषित करने के एलान के बाद आप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था. वीडियो में एक दृश्य को लेकर बवाल मचा हुआ है. यह एक फिल्म के गाने का वीडियो है, जिसमें अभिनेत्री विद्या बालन को सीएम की कुर्सी के तौर पर पेश किया गया है. भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए पंजाब के चीफ इलेक्ट्रोलर ऑफिसर को चिट्ठी लिख शिकायत दर्ज कराई है. वहीं दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा की नीतू डबास ने भी इस वीडियो पर नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही वह जल्द ही इस मसले पट राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करने पर भी विचार कर रही हैं. Also Read - Punjab polls 2020: पंजाब में 'AAP' के सीएम उम्मीदवार Bhagwant Mann धुरी विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव

Punjab’s next CM is in the house!#AAPdaCM pic.twitter.com/E2EIcxwVep

— AAP (@AamAadmiParty) January 18, 2022