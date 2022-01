Punjab Assembly Election 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Vidhansabha Chunav) के लिए भाजपा (BJP) ने 27 उम्मीदवारों की अपनी नई सूची जारी कर दी है. इससे पहले भाजपा ने 21 जनवरी को दिन में अपने 34 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी और 21 जनवरी को ही देर रात पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा को पठानकोट से उम्मीदवार बनाने का भी एलान किया था. इस तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अब तक अपने 62 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है.Also Read - Budget Session of Parliament: सोनिया गांधी ने नेतृत्व में कल कांग्रेस संसदीय समूह की बैठक, बजट सत्र के लिए बनेगी रणनीति

भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को फगवाड़ा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को रूपनगर से चुनावी मैदान में उतारा है. कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल होने वाले फतेहजंग सिंह बाजवा को बटाला और हरजोत कमल को मोगा से अपना उम्मीदवार बनाया है. गुरुवार को जारी अपनी नई सूची में भाजपा ने सीमा कुमारी को भोआ, परमिंदर सिंह गिल को गुरदासपुर, बलविंदर कौर को अटारी, सुरिंदर महे को करतारपुर, परमिंदर शर्मा को आनंदपुर साहिब, प्रवीण बंसल को लुधियाना उत्तर, वंदना सागवान को बलुआना और विकास शर्मा को घनौर से अपना उम्मीदवार बनाया है. Also Read - Maharashtra News: मालेगांव की मेयर सहित कांग्रेस के 30 में से 27 पार्षदों ने थामा NCP का दामन

BJP releases a list of 27 candidates for the upcoming #PunjabElections2022

Fateh Singh Bajwa to contest from Batala, Vijay Sampla from Phagwara. pic.twitter.com/rKAlMUlfCD

— ANI (@ANI) January 27, 2022