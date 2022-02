Punjab Election 2022: पंजाब में विधानसभा चुनावों की तनातनी के बीच दो राजनीतिक दलों के गुट आपस में भिड़ गए. दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार रात, आत्म नगर विभानसभा सीट (Atma nagar Vidhan Sabha Seat) से कांग्रेस के उम्मीदवार कमलजीत सिंह करवाल (Congress Kamaljit Singh Karwal) और लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस (Lok Insaaf Party Simarjit Bains) के समर्थकों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट होने लगी. तीन लोग घायल हुए हैं जबकि पांच गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं. कांग्रेस नेता करवाल ने कहा कि वह अपने समर्थकों के साथ दफ्तर में बैठक कर रहे थे तभी बैंस अपने समर्थकों के साथ आए और हमला कर दिया.Also Read - Assembly Elections 2022: कौन मुख्यमंत्री कितना है धनवान? जानिए यूपी-गोवा-उत्तराखंड-पंजाब-मणिपुर के सीएम की कितनी है संपत्ति...

An alleged clash broke out b/w supporters of Congress’ Kamaljit Singh Karwal & Lok Insaaf Party’s Simarjit Bains, last night

Karwal alleged that Bains attacked, fired (at his convoy). Action to be taken in the matter: Ravicharan Singh, Jt CP Rural, Ludhiana #PunjabPolls (07.02) pic.twitter.com/Nt8vztzRuK

