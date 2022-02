Punjab Election 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान संपन्न होंगे. इससे पहले आज पठानकोट में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस-आम आदमी पर जमकर हमला बोला. पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस असली है, तो आम आदमी पार्टी उसकी ज़ीरॉक्स कॉपी है…एक ने पंजाब को लूटा तो दूसरा दिल्ली में घोटाले के बाद घोटाले में लिप्त है. ये दोनों ‘एक ही थाली के चट्टे बट्टे’ हैं और ऐसा होने के बावजूद वे (आप और कांग्रेस) पंजाब में ‘नूरा कुश्ती’ खेल रहे हैं, एक-दूसरे के खिलाफ होने का नाटक कर रहे हैं.Also Read - Punjab Polls 2022: पंजाब रैली में कांग्रेस-AAP पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा- दोनों की एक ही थाली के चट्टे बट्टे, नाटक कर रहे

If Congress is original, AAP is its xerox…One looted Punjab while the other one is involved in scam after scam in Delhi. Despite being ‘Ek hi thali ke chatte batte’ they (AAP & Cong) are playing ‘noora kushti’ (fixed fight) in Punjab, pretending to be against each other:PM Modi pic.twitter.com/xhKcqwWyhK

