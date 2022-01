Punjab ke CM: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्रियों (Chief Ministers Of Punjab) को लेकर हम एक सीरीज कर रहे हैं. इस आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं पंजाब के पहले मुख्यमंत्री भीम सेन सच्चर (Bhim Sen Sachar) की. ये बात उस समय की है, जब अंग्रेजों से चली लंबी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली, तो यह दो हिस्सों में बंट गया. आजादी की लड़ाई मिलकर लड़ी, लेकिन आजाद दो अलग-अलग देश हुए. उस समय कुछ लोगों ने पाकिस्तान (Pakistan) को चुना तो कुछ ने हिंदुस्तान में रहना बेहतर समझा. लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज थे. उन्होंने पहले एक देश की नागरिकता ली और बाद में उसे छोड़कर दूसरे में चले गए. ऐसे ही लोगों में से एक थे भीम सेन सच्चर. जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री भी रहे. चलिए जानते हैं भीम सेन सच्चर (Shri Bhim Sen Sachar Biography) का पूरा किस्सा…Also Read - Uttarakhand Polls: कांग्रेस में शामिल हुए BJP से निष्कासित उत्तराखंड के पूर्व मंत्री Harak Singh Rawat

पहले पंजाब की कहानी

सन 1947 में पूर्वी पंजाब राज्य की स्थापना हुई, जिसे बाद में 1950 में पंजाब नाम दिया गया. इसमें ब्रिटिश इंडिया से आजाद हुए वह सभी भाग शामिल हुए, जो 1947 में आजाद हुए और भारत में शामिल हुए. पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता गोपीचंद भार्गव थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 को यह जिम्मेदारी सौंपी गई. बाद में भार्गव को हटाकर भीम सेन सच्चर को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वह सिर्फ 188 दिन तक ही इस पद पर रहे. एक बार फिर गोपीचंद भार्गव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई. जून 1950 में उनके हटने के बाद राज्य में 302 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा. यहां प्रश्न उठता है कि आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री तो गोपीचंद भार्गव थे, फिर हम भीम सेन सच्चर को क्यों पहला मुख्यमंत्री बता रहे हैं. तब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर गोपीचंद भार्गव को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बाद में 1952 में जब विधानसभा चुनाव (Assembly Election) हुए तो इसके बाद भीम सेन सच्चर ही राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए. हालांकि, साल 1956 में पटियाला और पूर्वी पंजाब स्टेट्स यूनियन का भी पंजाब में विलय कर दिया गया और अब तक 105 सदस्यों की विधानसभा में अब 121 सदस्य हो गए. राज्य में 2 मेंबर और सिंगल मेंबर कॉन्स्टीट्वेंसी नियम था. जिसके तहत 1952 से 1957 तक 105 सदस्यों की विधानसभा में 126 सीटें थीं, क्योंकि उस समय 2 मेंबर कॉन्स्टीट्वेंसी थीं. 1957 में 121 सदस्यों की विधानसभा में 154 सीटें हो गईं. इस 2 मेंबर कॉन्स्टीट्वेंसी की संख्या बढ़कर 33 हो चुकी थी.

1952 में हुआ पहला चुनाव

करीब 9 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद साल 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Election) हुए. कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस नेता भीम सेन सच्चर राज्य के पहले चुने हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister of Punjab) बने. 126 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस ने 121 पर चुनाव लड़ा और 96 में जीत दर्ज की थी. शिरोमणि अकाली दल 48 सीटों पर चुनाव लड़कर 13 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा था. 1956 में भीम सेन सच्चर ने इस्तीफा दे दिया और प्रताप सिंह कैरों राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने. प्रताप सिंह कैरों इसके बाद 8 साल ज्यादा समय तर राज्य के मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि कांग्रेस ने 1957 के चुनाव में भी जीत दर्ज की थी. 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस सत्ता में लौटी और प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री बने. हालांकि, 21 जून 1964 को उनका निधन हो गया और फिर गोपीचंद भार्गव को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई.

कौन थे भीम सेन सच्चर

भीम सेन सच्चर का जन्म 1 दिसंबर 1894 को पेशावर में हुआ था और 18 जनवरी 1978 को उनका निधन हुआ. वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे. सच्चर ने लाहौर से बीए और एलएलबी की डिग्री ली और गुजरांवाला में वह प्रैक्टिस करते थे. अब लाहौर और गुजरांवाला दोनों ही शहर पाकिस्तान में हैं. आजादी की लड़ाई ने उन्हें अपनी ओर खींचा और वह कम उम्र में ही कांग्रेस से सदस्य बन गए. 1921 में उन्हें पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया. उनका विवाह कम उम्र में ही हो गया था. उनके बेटे राजिंदर सच्चर एक वकील रहे और बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने.

पाकिस्तान की नागरिकता और फिर भारत आना

आजादी के समय भीम सेन सच्चर कुछ समय तक पाकिस्तान में रहे. लेकिन बाद में वह भारत आ गए. बताया जाता है कि वह पाकिस्तान की पहली कॉस्टीट्वेंट असेंबली के सदस्य भी बन गए थे. 1947 में देश के आजाद होने तक सच्चर की स्थिति कांग्रेस में काफी बेहतर हो चुकी थी. पाकिस्तान से भारत आने के बाद वह पंजाब के मुख्यमंत्री भी बने. बाद में वह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे. आपातकाल के दौरान उन्हें भी कई अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वे आपातकाल का विरोध कर रहे थे. उनके एक बेटे विजय सच्चर भारतीय सेना में थे, जबकि पूर्व पत्रकार कुलदीप नायर उनके दामाद थे.