Explosion in Ludhiana District Court: पंजाब की लुधियाना कोर्ट परिसर में धमाका (Ludhiana Court Blast) हुआ है. लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए इस धमाके में एक की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल बताए जा रह हैं. बताया जा रहा है कि लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल पर धमाका हुआ है. धमाके के बाद कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई. धमाके के बाद सीएम चन्नी लुधियाना जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक होने की वजह से एंटी नेशनल लोग सक्रिय हैं.

पुलिस ने आधिकारिक बयान आया

वहीं, इस घटना को लेकर लुधियाना के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल के रिकॉर्ड रूम में धमाका हुआ. इसमें एक शख्स की मौत हुई है. दो लोग घायल हुए हैं. बम की निष्क्रिय करने वाली टीम और फॉरेंसिक टीम चंडीगढ़ से मौके पर बुलाई गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. इससे बहुत दहशत में आने की ज़रूरत नहीं है.

I am going to Ludhiana. Some anti-national elements are doing such acts as Assembly elections are nearing. The government is on alert. Those found guilty will not be spared: Punjab CM Charanjit Singh Channi on explosion at Ludhiana District Court Complex pic.twitter.com/T6trPdLr6b

— ANI (@ANI) December 23, 2021