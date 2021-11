Punjab, SAD leader Vardev Singh Noni Mann claims attack on his convoy during a programme in Firozpur : पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर (Firozpur) शिरोमणि अकाली दल के नेता (SAD leader) वरदेव सिंह नोनी मान के काफिले और गनमैन पर ( Vardev Singh Noni Mann`s convoy and gunman) कुछ किसानों के द्वारा हमले (farmers attack) का मामला आज बुधवार को सामने आया है.Also Read - कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अपने आंदोलन को और करेंगे तेज, 29 नवंबर को संसद मार्च का ऐलान

शिरोमणि अकाली दल के नेता वरदेव सिंह नोनी मान ने फिरोजपुर में एक कार्यक्रम के दौरान अपने काफिले पर हमले का दावा किया है. उन्‍होंने कहा, जब हम एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तो एक फार्म यूनियन नेता हरनेक सिंह ने अपने कार्यकर्ता के साथ (Harnek Singh a farm union leader along with his worker) हमारे काफिले पर हमला किया. उन्होंने मेरे गनर पर भी हमला किया.

Shiromani Akali Dal leader Vardev Singh Noni Mann told us that his convoy was attacked by some farmers and his car was also damaged. We are investigating the whole matter. There are allegations from both sides: Harmandeep Singh Hans, SSP Firozpur pic.twitter.com/UWuIOVRxcL — ANI (@ANI) November 10, 2021

शिरोमणि अकाली दल के नेता के काफिले की कार में तोड़फोड़ की फोटोज सामने आई हैं.

वहीं घटना के संबंध में फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने कहा, ” शिरोमणि अकाली दल के नेता वरदेव सिंह नोनी मान ने हमें बताया कि उनके काफिले पर कुछ किसानों ने हमला किया और उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. दोनों तरफ से आरोप लगाए गए हैं.

बता दें क‍ि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने पहले भी राज्‍य में शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को निशाना बनाते रहे हैं और कई बार दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक-दूसरे के सामने भी आए हैं.