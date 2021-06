पंजाब (Punjab) में आज सोमवार को अमृतसर में पूर्व आईपीएस अफसर कुंवर विजय प्रताप (IG Kunwar Vijay Pratap) ने आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) में शामिल हो गए. आईजी रहे कुंवर विजय प्रताप आप में आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री व अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की मौजूदगी में शामिल हुए. इस मौके पर केजवरीवाल ने कहा कि पंजाबी ही राज्‍य का मुख्‍यमंत्री का होगा. Also Read - दिल्ली में कोविड-19 के 124 नए मामले, सात लोगों की मौत; केजरीवाल ने शुरू किया योग, मेडिटेशन में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

अमृतसर में आयोजित कार्यकम में दिल्‍ली मुख्यमंत्री और AAP नेता अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए. बता दें पंजाब में आईपीएस कुंवरविजय प्रताप सिंह ने बरगाड़ी कांड की जांच के दौरान इस्‍तीफा दे दिया था. वह इस कांड की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख थे.

केजरीवाल ने कहा, पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार सिख समुदाय से होगा. यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस पर पूरा पंजाब गर्व महसूस करता है.

Aam Aadmi Party’s CM candidate for Punjab will be from the Sikh community. It will be someone whom the whole of Punjab feels proud of: Aam Aadmi Party (AAP) leader & Delhi CM Arvind Kejriwal, in Amritsar pic.twitter.com/zvIHa21Xkx

