पंजाब: गैंगस्टर तेजा साथी समेत दिनदहाड़े एनकाउंटर में ढेर, दो पुलिस जवान भी घायल

चंडीगढ़: पंजाब के फतेहगढ़ साहिब ( Fatehgarh Sahib) जिले के व्यस्त बाजार इलाके में आज बुधवार को पंजाब पुलिस (Punjab police) के साथ हुई मुठभेड़ (encounter ) में एक गैंगस्टर तेजा (gangster Teja) और उसका साथी मारा गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. एडीजीपी प्रमोद बान ने बताया, फतेहगढ़ साहिब में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर तेजा समेत दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया. दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं.

गैंगस्टर तेजा 8 जनवरी को कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा की हत्या के मामले में शामिल था गैंगस्टर के खिलाफ 35 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. एडीजीपी ने कहा कि एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) की एक टीम तेजा का पीछा कर रही थी और मुठभेड़ बस्सी पठाना के मुख्य बाजार में हुई. उन्होंने कहा कि दो पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं.