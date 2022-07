Punjab News: पंजाब में विशेष डीजीपी प्रशासन गौरव यादव को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है. वह पहले की तरह विशेष डीजीपी प्रशासन की भी जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे. राज्य सरकार ने सोमवार को इस संबंध में नियुक्त का आदेश जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी और 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव (एडीजीपी) को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. गौरव यादव को पंजाब का कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया गया है. गौरव यादव बक्शा थाना क्षेत्र के बेलापार गांव निवासी हैं. इससे पहले वह मुख्यमंत्री के विशेष प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे थे.Also Read - पंजाब कैबिनेट का विस्तार: आप के 5 विधायकों ने मंत्री की शपथ ली, 4 पहली बार मिनिस्टर बने

बता दें कि पंजाब के मौजूदा डीजीपी वीके भावरा आज से दो महीने की लंबी छुट्टी पर जाएंगे. उन्होंने पंजाब सरकार से केंद्र में भी भेजने का अनुरोध किया है. जब तक पंजाब के नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक गौरव यादव ही कार्यभार संभालेंगे. Also Read - पंजाब के नए DGP के लिए इन दो IPS अफसरों का नाम सबसे आगे, डीजीपी वीके भावरा ने मांगा डेप्यूटेशन

Punjab Govt on Monday, July 4 appointed special DGP administration, Gaurav Yadav as officiating DGP of the state in addition to his own duties. pic.twitter.com/CvtsDAp97N

