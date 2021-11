चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल (Punjab Cabinet) ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में तीन रुपए प्रति यूनिट (Rs 3 across slabs) की कटौती (slash power tariff ) करने का सोमवार को फैसला किया है. पंजाब के मुख्यमंत्री (Punjab CM ) चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा, “पंजाब कैबिनेट ने सभी स्लैब में बिजली दरों में 3 रुपए की कटौती करने का फैसला किया है. छोटे उपभोक्ताओं के लिए नई दर 1.19 रुपए प्रति यूनिट होगी. पंजाब सरकार ने जीवीके गोविंवाल साहिब पीपीए को समाप्त करने के पीएसपीसीएल के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो 6-7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध करा रही है. अब पंजाब ने अपने स्वयं के 500 मेगावाट के टेंडर की घोषणा की है. अब बिजली की दर 2.38 रुपए प्रति यूनिट होगी.Also Read - पेट्रोल-डीजल की कीमतों का विरोध में नेशनल हाईवे पर जाम कर रहे कांग्रेसियों ने एक्‍टर की कार में तोड़फोड़ की

“Punjab Cabinet has decided to slash power tariff by Rs 3 across slabs. Rs 1.19 will be the new rate for small consumers,” Punjab CM Charanjit Singh Channi added.

