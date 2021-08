Punjab, Full Covid Vaccination, Negative RTPCR Report mandatory for All from 16 Aug: कोराना वायरस महामारी के नए मामलों को देखते हुए पंजाब की सरकार (Punjab Govt) ने राज्‍य में बिना पूर्ण कोविड टीकाकरण (Full Covid Vaccination) या नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट ( Negative RTPCR Report ) के दूसरे राज्‍यों के लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. पंजाब के मुख्‍यमंत्री (Punjab CM) कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने आज शनिवार को जारी आदेश में राज्य में आगामी सोमवार यानि 16 अगस्‍त से प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य पूर्ण कोविड टीकाकरण या नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है.Also Read - COVID19 Update: देश में आज कोरोना के 38,667 नए केस, 24 घंटे में 478 मौतें

पंजाब की राज्‍य सरकार के एक बयान के मुताबिक, राज्य सरकार के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के लिए अनिवार्य पूर्ण कोविड टीकाकरण या नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आदेश दिए है. विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वालों की कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा कहा, जिनमें संक्रमण से पॉजिटिव होने के लक्षण दिख रहे हैं. Also Read - Corona Vaccine: देश के इस शहर की 100% शहरी आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक देने का लक्ष्य हासिल

Punjab CM Captain Amarinder Singh orders mandatory full Covid vaccination or negative RTPCR report for all those entering the state from Monday, with strict monitoring particularly of those coming from Himachal Pradesh & Jammu, which are showing increased positivity: State Govt pic.twitter.com/ykXdGmLSwD

— ANI (@ANI) August 14, 2021