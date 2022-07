Punjab News: पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौरामाजरा का गुस्सा तब सातवें आसमान पर पहुंच गया जब उन्होंने एक अस्पताल में निरीक्षण के दौरान स्टाफ व मरीजों के लिए फटा और खराब गद्दा देखा. फिर क्या था उन्होंन मरीजों और अस्पताल के कर्मचारियों के सामाने ही अनुभवी सर्जन और बाबा फरीद विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य विज्ञान के कुलपति डॉ. राज बहादुर को उसी खराब गद्दे पर लेटने को कहा. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस घटना के बात बीती रात को ही वीसी सहित अस्पताल के कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है. अब मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने इसे ‘अपमानजनक’ कहकर निंदा की है और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है.Also Read - Viral Video: बगल में दुकान लगाकर लड़की ने खींच लिए सारे ग्राहक, मुंह देखता रह गया मोमोज बेचने वाला लड़का- देखें वीडियो

IMA demands an immediate unconditional apology and resignation from the Health Minister of Punjab for his misbehavior. IMA appeals to the Chief Minister of Punjab to immediately intervene and take necessary action against the Minister immediately: Indian Medical Association (IMA) https://t.co/X3SWWqIZ92 pic.twitter.com/bpdTqTlqIG

