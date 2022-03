Punjab Hindi News: पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की बंपर जीत के बाद पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है. इसी बीच आज रविवार को अमृतसर में पार्टी विजय जुलूस निकालने जा रही है. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (AAP Chief Arvind Kejriwal) और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) शामिल होंगे.Also Read - Punjab News: होली से पहले पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, बताई तारीख और समय

पार्टी ने अमृतसर में इसके लिए खास तैयारियां की है. मुख्य सड़कों को फूलों से सजाया गया है. केजरीवाल और मान के बड़े-बड़े कटआउट और पोस्टर भी लगाए गए हैं. बताया गया कि दोनों नेता रोड शो के बाद अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने भी पहुंचेंगे.

Punjab | Cutouts and posters of CM-designate Bhagwant Mann & AAP national convenor Arvind Kejriwal seen on the roads & lanes of Amritsar ahead of their roadshow & visit to temples later today pic.twitter.com/k3oW93QnXW

— ANI (@ANI) March 13, 2022