Punjab Hindi News: पंजाब में भदौड़ विधानसभा सीट (Bhadaur Assembly Seat) से चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) को करारी शिकस्त देकर आप उम्मीदवार लाभ सिंह उगोके (Labh Singh Ugoke) ने सबको चौंका दिया. लाभ सिंह एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं. उनकी मां एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी हैं. बेटे की प्रचंड जीत के बाद एनएनआई ने उनकी मां बलदेव कौर से बातचीत की.

उन्होंने बताया कि एक सफाई कर्मचारी के रूप में वह अपनी सेवाएं देना जारी रखेंगी. उन्होंने कहा कि मैं उगोके गांव में स्थित सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम जारी रखूंगी. उन्होंने 'आप' के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर कहा कि 'झाड़ू मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है. मैं स्कूल में अपनी ड्यूटी करती रहूंगी.'

Punjab | Baldev Kaur, mother of AAP's Labh Singh, who defeated Congress' Charanjit S Channi from Bhadaur in Barnala, continues to work as a sweeper at a govt school in Ugoke village. She says," 'Jhadu' is an important part of my life. I'll continue to do my duty at the school." pic.twitter.com/OuX5kIPLFr

— ANI (@ANI) March 13, 2022