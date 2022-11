Punjab Hindi News: पंजाब के फरीदकोट में आज गुरुवार की सुबह डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप सिंह की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. एएनआई के मुताबिक सिंह सुबह के वक्त अपनी दुकान पर जा रहे थे कि तभी बाइक पर अज्ञात हमलावर उनके करीब पहुंचे और गोलीबारी शुरू कर दी. प्रदीप सिंह बरगाड़ी बेअदबी की घटना में भी आरोपी हैं.

घटना के संबंध में फरीदकोट के आईजी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि आज सुबह गोलीबारी की घटना हुई है. इसमें प्रदीप सिंह की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए. सिंह के सुरक्षागार्ड ने भी जवाबी फायरिंग की. आईजी ने बताया कि हमें घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है और हमलावरों को पकड़ने के लिए कुछ सुराग भी मिले हैं. घटना के बाद हालात में काबू में हैं.