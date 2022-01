Punjab Hindi News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने एक ट्वीट कर सनसनीखेज आरोप लगाया है. उन्होंने शनिवार को कहा कि पंजाब दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) की जेब काटी गई है? उन्होंने ट्वीट में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी (Punjab CM Charanjit Singh Channi), पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) और प्रदेश के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) का जिक्र भी किया है.Also Read - UP Elections 2022: मथुरा ज‍िले में बीजेपी उम्‍मीदवार के समर्थक की गोली मारकर हत्‍या

SAD नेत्री ने ट्वीट में कहा- श्री हरमंदिर साहिब में राहुल गांधी की जेब किसने काट ली? चरणजीत चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू या सुखजिंदर सिंह रंधावा ने? यही सिर्फ तीन लोग थे जिन्हें Z+ सिक्योरिटी ने राहुल गांधी के करीब आने की अनुमति दी. या ये 'बेअदबी' की घटनाओं के बाद हमारे सबसे पवित्र मंदिर का नाम बदनाम करने का सिर्फ एक और प्रयास है?' हालांकि उन्होंने अपने इस कथित दावे के पक्ष में कोई और जानकारी नहीं दी.

Who picked @RahulGandhi's pocket at Sri Harmandir Sahib?@CHARANJITCHANNI? @sherryontopp? or @Sukhjinder_INC? These were the only 3 persons allowed by Z-security to get near him. Or is it just one more attempt to bring bad name to our holiest shrine, after the 'be-adbi' incidents?

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) January 29, 2022