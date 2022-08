Punjab Hindi News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आज बुधवार को ड्रग्स केस में वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (SAD Leader Bikram Singh Majithia) को जमानत दे दी. शिरोमणि अकाली दल (SAD) नेता नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे. पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया.Also Read - पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: किसानों की हर मांग पूरी करेंगे, किसान यूनियनों ने जताई खुशी, कहा-अब विरोध प्रदर्शन कैंसिल

29 जुलाई को मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था. जिसके बाद आज 10 अगस्त को उन्हें जमानत दे दी गई. मालूम हो कि वरिष्ठ अकाली नेता अभी पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं और उन्होंने रेगुलर बेल के लिए पंजाब हाईकोर्ट में अपील की थी. Also Read - पंजाब के अस्पताल में खराब गद्दा देख मंत्री का पारा हुआ हाई, VC को कहा-इसपर लेटकर दिखाओ, मचा बवाल-Video

Punjab and Haryana High Court grants bail to Shiromani Akali Dal MLA Bikram Singh Majithia in connection with a case registered against him under the NDPS Act in December 2021. He is currently lodged in Patiala Central Jail.

(File photo) pic.twitter.com/PBBWLOsux2

— ANI (@ANI) August 10, 2022