8 बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम ने आज 41 साल बाद हॉकी में प्ले ऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है. इस जीत का जश्‍न पूरे देश में मनाया जा रहा है. सड़कों से लेकर खिलाड़ियों के घरों तक खुशी से जश्‍न मनाया जा रहा है. ऐसा ही वीडियो सामने आया है टीम हॉकी इंडिया के खिलाड़ी मनदीप सिंह के परिवार का, जहां वे जलंधर में अपने घर में खुशी में झूमते नजर आए. वहीं, पंजाब के अमृतसर में हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह के परिवार के सदस्य जर्मनी के खिलाफ टीम इंडिया के मैच की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए.

पंजाब में हॉकी खिलाड़ी मंदीप सिंह का परिवार जालंधर में टीम इंडिया द्वारा Tokyo Olympics में पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीतने के बाद जश्न मनाते हुए नजर अया. मनदीप के पिता रविंदर सिंह ने कहा, "भारत ने कई सालों के बाद पदक जीता है. भारत ने आज जो हासिल किया है, उस पर मैं निशब्‍द हूं."

#WATCH | Punjab: Hockey player Mandeep Singh’s family in Jalandhar celebrate after Team India clinched #Bronze medal in Men’s Hockey in #TokyoOlympics “India has won medal after many years. I’m speechless over what India has achieved today,” says Mandeep’s father Ravinder Singh pic.twitter.com/tQwWHnzfDS — ANI (@ANI) August 5, 2021

वहीं, पंजाब के अमृतसर में हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह के परिवार के सदस्य जर्मनी के खिलाफ टीम इंडिया के मैच की जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए. भारत ने #TokyoOlympics में पुरुषों की हॉकी में कांस्य पदक जीता। 41 साल बाद हॉकी में यह भारत का पहला ओलंपिक पदक है.

#WATCH | Punjab: Family members of hockey player Gurjant Singh in Amritsar celebrate the victory of Team India’s match against Germany. India won #Bronze medal in Men’s Hockey in #TokyoOlympics. This is India’s first Olympic medal in hockey after 41 years. pic.twitter.com/tgmXaXMVsZ — ANI (@ANI) August 5, 2021

टोक्‍यो ओलंपिक में दो गोल की बदौलत भारत ने दो बार पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए गुरुवार को रोमांचक दौर में पहुंचे कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता है. आठ बार की ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी लेकिन दबाव से उबरकर आठ मिनट में चार गोल दागकर जीत दर्ज करने में सफल रही.

#WATCH | Family members of Goalkeeper PR Sreejesh in Pallikkara, Kerala express their joy soon after team India won #Bronze medal in Men’s Hockey game at Tokyo #Olympics pic.twitter.com/F6YB9TuCtc — ANI (@ANI) August 5, 2021

भारत के लिए सिमरनजीत सिंह (17वें मिनट और 34वें मिनट) ने दो जबकि हार्दिक सिंह (27वें मिनट), हरमनप्रीत सिंह (29वें मिनट) और रूपिंदर पाल सिंह ने एक-एक गोल किया. दुनिया की चौथे नंबर की टीम जर्मनी की ओर से तिमूर ओरूज (दूसरे मिनट), निकलास वेलेन (24वें मिनट), बेनेडिक्ट फुर्क (25वें मिनट) और लुकास विंडफेडर (48वें मिनट) ने गोल दागे. मध्यांतर तक दोनों टीमें 3-3 से बराबर थी.

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन ने ना सिर्फ कांस्य पदक जीता बल्कि सभी का दिल भी जीतने में सफल रही. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे ग्रुप मैच में 1-7 की करारी हार के बावजूद भारतीय टीम अपने बाकी चारों ग्रुप मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रही. टीम को सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम को शुरुआती तीन क्वार्टर में कड़ी चुनौती देने के बावजूद 2-5 से हार झेलनी पड़ी.

भारत के लिए सिमरनजीत सिंह (17वें मिनट और 34वें मिनट) ने दो जबकि हार्दिक सिंह (27वें मिनट), हरमनप्रीत सिंह (29वें मिनट) और रूपिंदर पाल सिंह ने एक-एक गोल किया. भारतीय टीम ने 1980 मास्को ओलंपिक में अपने 8 स्वर्ण पदक में से आखिरी पदक जीतने के 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीता है.