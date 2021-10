चंडीगढ़: पंजाब पुलिस (Punjab police) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने तरन तारन जिले के खेमकरण इलाके में भारत-पाकिस्तान सीमा से पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने एक संयुक्त अभियान (in a joint search ) में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया. इन हथियारों में 22 पिस्तौल, 44 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस शामिल हैं. हथियारों के साथ एक किलोग्राम हेरोइन भी बरामद भी हुई है.Also Read - आर्मी ने LAC के अग्र‍िम मोर्चों पर तैनात की बोफोर्स तोपें, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी

