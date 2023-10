Punjab में फ्रिज की गैस लीक होने से धमाके के साथ घर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले

Jalandhar News Today: पंजाब के जालंधर में रविवार रात बड़ा हादसा हो गया. यहां एक ही परिवार के 6 लोग आग में बुरी तरह से झुलस गए, जिनमें पांच की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, घायल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि घर में रखे फ्रिज की गैस लीक होने से धमाके से आग लग गई. हालांकि हादसा कैसे हुआ आधिकारिक रुप से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

घटना को लेकर ADCP जालंधर आदित्य ने बताया कि हमें जालंधर के अवतार नगर में एक घर में विस्फोट जैसी घटना की सूचना मिली, जिसके बाद हम तुरंत मौके पर पहुंचे. घटना में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हम जांच कर रहे हैं दुर्घटना के पीछे का कारण क्या है.

Punjab | Aditya, ADCP Jalandhar says, “We received information about an explosion-like incident in a house in Jalandhar’s Avtar Nagar, after which we immediately reached the spot. Six people were injured in the incident and have been admitted to the hospital. We are investigating… pic.twitter.com/IWYQ8THX97

— ANI (@ANI) October 8, 2023