Punjab Lockdown-Unlock Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने प्रतिबंधों के साथ अनलॉक की शुरुआत कर दी है. धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है. इन सबके बीच पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने भी शुक्रवार को राज्य में कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया.Also Read - Punjab Lockdown Update: पंजाब में 1 जुलाई से खुलेंगे बार और पब लेकिन 10 जुलाई तक बढ़ाई गईं पाबंदियां...

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.4 प्रतिशत आने के बाद वीकेंड (Weekend Curfew) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) को हटाने का आदेश दिया. इसके साथ-साथ पंजाब सरकार ने सोमवार से राज्य में किसी भी बंद जगहों (indoor) पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोग और खुले जगहों (outdoor) पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दे दी. शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान उन्होंने राज्य पुलिस को रैलियों और विरोध सभाओं के दौरान महामारी नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक नेताओं पर जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया. Also Read - Punjab Unlock Update: पंजाब में आज से सभी स्टेडियम खोलने का आदेश, जिला अधिकारियों को नोटिस जारी

Punjab lifts weekend and night curfew, allows gatherings of 100 indoors and 200 outdoors.

Bars, gyms, cinema halls, restaurants, spas to re-open with staff and visitors having taken at least 1 dose each of COVID19 vaccine pic.twitter.com/WK8kYySwhR

— ANI (@ANI) July 9, 2021