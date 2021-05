Punjab Lockdown Update: पंजाब में कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन जैसी पाबंदियाों को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी नोट के अनुसार, पंजाब में कोरोना से जुड़े प्रतिबंध को 10 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन इससे साथ-साथ कुछ जगहों पर ढील भी दी गई है. सीएओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोरोनो के रोजाना आने वाले मामलों और एक्टिव केस में कमी की वजह से निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया गया है. Also Read - किसान काला दिवस: पंजाब, हरियाणा में लोगों ने घरों और वाहनों पर लगाए काले झंडे

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में वैकल्पिक सर्जरी को फिर से शुरू करने के साथ ही राज्य के सभी जीएमसीएच में ओपीडी संचालन को बहाल करने का भी निर्देश दिया है.

COVID-19 restrictions extended up to June 10 but due to a decline in positive as well as active cases, the restriction on number of passengers in personal vehicles is removed: Chief Minister's Office, Punjab

