Punjab Lockdown Update: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब में मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने सभी मौजूदा प्रतिबंधों को 31 मई तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं. पंजाब सरकार ने कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस और सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश भी दिया है. अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा, सभी जिलों के उपायुक्त दुकानों के क्रमवार ढंग से खोलने को लेकर अपना निर्णय लेंगे. पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर (Punjab Corona Second Wave) स कदर कहर बरपा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि कोरोना की 40 प्रतिशत मौतें पिछले 44 दिन में हुई हैं. Also Read - Punjab Lockdown Update: पंजाब में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? CM अमरिंदर सिंह ने कर दिया साफ; यह है अपडेट...

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 31 मार्च तक कोरोना वायरस संक्रमण से 6,868 लोगों की मौत हुई थी. 14 मई को यह आंकड़ा बढ़कर कुल 11,477 लोगों की मौत का हो गया, यानी इस साल अप्रैल से लेकर कुल मौतों के आंकड़े में 4,609 की वृद्धि हुई. स्वास्थ्य अधिकारियों ने पूर्व में कहा था कि गंभीर लक्षण वाले तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों का अस्पताल देर से पहुंचना मौतों का मुख्य कारण है. Also Read - अब पंजाब, गुजरात में भी एक मई से वयस्कों के टीकाकरण को लेकर अनिश्चितता

Punjab CM Captain Amarinder Singh orders extension of all existing restrictions up to May 31, with directions for strict enforcement of all the curbs: State government Also Read - Groom Arrested On Wedding Day: शादी के दौरान दूल्हे ने ऐसा क्या क्राइम किया! मंडप से पुलिस उठाकर ले गई थाने- जानें पूरा मामला...

"DCs will continue to determine the opening of shops in a staggered manner," he says. pic.twitter.com/DtgKzI5PA9

