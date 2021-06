Punjab Lockdown Unlock Update: पंजाब में कोरोना संक्रमण दर के घटकर 2 प्रतिशत हो जाने के बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को प्रतिबंधों में कुछ ढील देने की घोषणा की. इसके तहत रेस्तरां, सिनेमा हॉल और जिम बुधवार से 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, शादियों और अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. इससे पहले, इस तरह के आयोजनों में 20 लोगों को अनुमति थी. Also Read - Punjab Lockdown Update: पंजाब में 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन लेकिन पाबंदियों में ढील भी मिली, जानें ताजा गाइडलाइंस

नए दिशानिर्देश 25 जून तक प्रभावी रहेंगे और इस दौरान राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक और वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा. इससे पहले राज्य में रात का कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक था.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने डिजिटल तरीके से कोविड समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी रेस्तरां, कैफे, कॉफी की दुकानें, फास्ट फूड दुकान, सिनेमा हॉल, जिम को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने का आदेश दिया. हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि उनके सभी कर्मचारियों को कोविड टीके की कम से कम एक खुराक लेनी होगी.

Punjab to begin vaccination of teachers, non-teaching staff & students in 18-45 age group from all schools and colleges from June 21st

