Punjab Lockdown Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. भारत में रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं. इन सबके बीच पंजाब में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर चुनिंदा ढंग से दुकानों को बंद किये जाने पर दुकानदारों के बीच अंसतोष का मुद्दा अपने कुछ मंत्रियों द्वारा उठाये जाने के बाद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसे लेकर नई घोषणा की. अमरिंदर सिंह ने दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खुलने देने की घोषणा की. मंत्रिमंडल की बैठक की डिजिटल तरीक से अध्यक्षता करते हुए सिंह ने पूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया, लेकिन यह भी कहा कि पंजाब में फिलहाल पाबंदिया कई अन्य राज्यों की लॉकडाउन दशाओं से अधिक कठोर हैं.

दुकानों को चरणबद्ध तरीके से खुलने देने के ऐलान के अलावा मुख्यमंत्री ने आवास क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहन/रियायतों की घोषणा की. कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच उन्होंने सरकारी विद्यालयों में बस 50 प्रतिशत शिक्षकों के आने और बाकी के घर से ऑनलाइन कक्षाएं लेने का आदेश दिया.

एक सरकारी बयान के अनुसार दुकानों को चुनिंदा तरीके से बंद करने पर दुकानदारों के बीच असंतोष का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से अपने अपने जिलों में चरणबद्ध तरीके से दुकानों को खुलने देने की योजना तैयार करने को कहा.

पंजाब में मंगलवार को दुकानदारों ने गैर जरूरी सामानों की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद करने के सरकारी आदेश के विरूद्ध प्रदर्शन किया था तथा कहा था कि इससे उनपर और मार पड़ेगी.

(इनपुट: भाषा)