Punjab Election 2022: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) की पंजाब लोक कांग्रेस (Punjab Lok Congress) पार्टी को पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) से पहले हॉकी स्टिक और बॉल का चुनाव चिन्ह मिला है. पीएलसी (PLC) ने एक ट्वीट में कहा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब लोक कांग्रेस को पार्टी का प्रतीक- हॉकी स्टिक और बॉल मिल गया है। अब केवल गोल करना बाकी है.Also Read - Punjab Polls 2022: पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले Sonu Sood की बहन Malvika Sood कांग्रेस में शामिल

अमरिंदर सिंह की पीएलसी भाजपा और सुखदेव सिंह ढींडसा की शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के साथ पंजाब में अगले महीने होने वाला विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ रही है. पीएलसी के ट्वीट का हवाला देते हुए, केंद्रीय मंत्री और पंजाब के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया, बधाई हो कैप्टन अमरिंदर जी और पीएलसी पंजाब. आइए मिलकर पंजाब के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। चक दे! Also Read - Punjab Assembly Election 2022: अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस ने पांच उपाध्यक्ष, 17 महासचिव नियुक्त किए

Happy to inform that Punjab Lok Congress has received it’s Party Symbol – Hockey Stick and Ball.#Bas_Hun_Goal_Krna_Baki 🏑 pic.twitter.com/7nv0Nv0XNX

— Punjab Lok Congress (@plcpunjab) January 10, 2022