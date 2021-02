Punjab MC Election Results 2021 Live Update: पंजाब (Punjab) में 14 फरवरी को 117 स्थानीय निकायों पर हुए चुनाव की मतगणना आज सुबह से जारी है, जिसमें कांग्रेस ने कई सीटों पर जीत हासिल की है. भाजपा-शिरोमणि अकाली दल-भाजपा पिछड़ते नजर आ रहे हैं तो वहीं निर्दलीयों ने भी बढ़त बना रखी है. Also Read - सुब्रमण्यम स्वामी ने BJP सरकार पर कसा तंज, जब चीनी सेना आई ही नहीं, तो वापस कैसे जा रही है

पंजाब में अभी तक जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस पहले नंबर पर, अकाली दल दूसरे नंबर पर, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर और भाजपा बीजेपी चौथे नंबर पर चल रही है. 2302 वार्डों के लिए कुल 9,222 उम्मीदवार मैदान में हैं. पहली बार चुनाव में 2832 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2037 सत्ताधारी कांग्रेस के और 1569 अकाली दल के उम्मीदवार हैं. भाजपा के टिकट पर 1003, आप की ओर से 1606 और बसपा के 160 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.

रविवार (14 फरवरी) को कुल 117 निकायों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई थी, इनमें 109 नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत हैं. जबकि 8 नगर निगम शामिल हैं. जिन नगर निगम का नतीजा आना है, उनमें अबोहर, बठिंडा, बाटला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा शामिल हैं.

– गुरदासपुर में कुल 29 वार्ड हैं, जिनमें से अभी तक 15 पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है. जबकि अन्य किसी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है.

– सुल्तानपुर लोधी में भी वोटों की गिनती जारी है. यहां पर कुल सात वार्ड में से 2 पर अकाली और 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है.

-बरनाला में वार्ड नंबर 1 से अकाली दल के समर्थन वाले प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है. वार्ड नंबर दो और तीन पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है.

