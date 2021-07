School Reopening Latest Updates 2021: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने ऊपरी क्लास के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला किया है. हालांकि स्कूल जाने के लिए माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा. अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) सरकार की तरफ से आदेश जारी कर बताया गया कि पंजाब में 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खोले (Punjab Me School Kab Khulenge) जाएंगे.Also Read - Haryana/Gurugram Me School Kab Khulengen: हरियाणा में इस तारीख से खुलेंगे स्कूल, बच्चों में दौड़ी खुशी की लहर

इसके साथ-साथ अनलॉक के लिए जारी गाइडलाइंस (Punjab Unlock Guidelines) के अनुसार, बंद परिसर में होने वाले कार्यक्रमों में 150 लोग और खुली जगह पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए 300 लोगों तक की मंजूरी दी है. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, स्कूल खोले जाएंगे लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखा गया है.

Punjab Govt allows reopening of schools for Classes 10, 11 & 12 from July 26, with conditions that staff & teachers should be fully vaccinated & parents' consent is taken

The number of people in indoor gatherings raised to 150 & outdoors to 300, subject to a cap of 50% capacity

