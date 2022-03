Bhagwant Mann Minister Portfolio: पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनने के बाद सोमवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्रालय खुद अपने पास ही रखा है. वहीं, हरपाल सिंह चीमा को वित्त मंत्रालय, मीत हायर को शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर विजय सिंघला को स्वास्थ्य विभाग, हरजोत बैंस को कानून और टूरिज्म, डॉ. बलजीत कौर को महिला एवं बाल विकास, जोत बैंस को कानून और टूरिज्म , डॉ बलजीत कौर को महिला एवं बाल विकास, हरभजन सिंह लाल चंद को बिजली विभाग, कुलदीप सिंह धालीवाल को ग्रामीण विकास और पंचायती राज, लालजीत सिंह भुल्लर को परिवहन और ब्रम शंकर को पानी के साथ साथ आपदा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है.Also Read - Punjab Cabinet Ministers List 2022: ये हैं पंजाब के नए मंत्री, मंत्रालयों और जिम्मेदारियों के बारे में यहां जानें

Dr Baljit Kaur will be the Minister of Social Security, Women & Child Development, Harbhajan Singh ETO will be the Power Minister, Lal Chand Kataruchak to get the Food & Supply Dept, Kuldip Singh Dhaliwal to be the Minister of Rural Development & Panchayati Raj.

— ANI (@ANI) March 21, 2022