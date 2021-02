Punjab Nagar Nikay Election Result: पंजाब के निकाय चुनावों (Punjab Nagar Nikay Chunav 2021) में कांग्रेस पार्टी (Congress) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है जबकि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को ज्‍यादातर स्‍थानों पर नाकामी हाथ लग रही है. इसकी वजह ये कही जा रही है कि किसान आंदोलन का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा है. Also Read - Pathankot Municipal Election Results 2021: पठानकोट में 37 सीटों पर कांग्रेस की जीत, 11 सीटों पर भाजपा

ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन में पंजाब के किसानों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई है. बता दें कि कृषि कानूनों के चलते अकाली दल ने भी पुराने साथी बीजेपी के साथ अपना रिश्‍ता तोड़ लिया था.

निकाय चुनावों में इस बेहतरीन प्रदर्शन पर कांग्रेस में खुशी का माहौल है. पार्टी के वरिष्‍ठ नेता और राज्‍य सरकार के मंत्री मनप्रीत बादल (Manpreet Singh Badal) ने बठिंडा में पार्टी की जीत को ऐतिहासिक बताते हुए एक ट्वीट किया है. अपने ट्वीट में उन्‍होंने लिखा, 'आज इतिहास रचा गया है. बठिंडा शहर को 53 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी का मेयर मिलेगा. बठिंडा के सभी‍ निवासियों को इस शानदार जीत के लिए बधाई.

History has been made today!

Bathinda will get a Congress Mayor for the 1st time in 53 years!

Thank you to ALL Bathinda residents.

Congratulations to the people of Bathinda for a spectacular victory.

Kudos to all Congress candidates and workers, who toiled for this day. pic.twitter.com/Xvczq5MjfU

— Manpreet Singh Badal (@MSBADAL) February 17, 2021