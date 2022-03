Punjab New Advocate General: पंजाब में नई सरकार के गठन से पहले ही कई अहम फैसले लिये जा रहे हैं. पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने अनमोल रतन सिद्धू (Anmol Rattan Singh Sidhu) राज्य का नया एडवोकेट जनरल (AG) नियुक्त करने का फैसला किया है. बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की प्रचंड जीत के बाद पंजाब के महाधिवक्ता (Advocate General) दीपिंदर सिंह पटवालिया (Deepinder Singh patwalia) ने हाल ही में सरकार बदलने को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. अनमोल रतन सिद्धू की नियुक्ति की घोषणा जल्द ही की जा सकती है.Also Read - मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले Bhagwant Mann ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा

Anmol Rattan Singh Sidhu to be new Punjab Advocate General

