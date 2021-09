Punjab News: पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हर हाल में कार्य दिवस में सुबह 9बजे तक कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री चन्नी ने उन्हें सुबह 9 बजे तक कार्यालय पहुंचने और शाम को कार्यालय समय तक जनता के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया. बयान में कहा गया है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनुशासन लाना है.Also Read - ताजपोशी के बाद एक्शन में सीएम चन्नी: किसानों का बिल होगा माफ, कैप्टन के खास लोगों को हटाया

बता दें कि कल ही यानी सोमवार को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने शपथ ली है और कल से ही वे एक्शन में दिख रहे हैं. सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए सीएम चन्नी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने का निर्देश दिया है.

To bring discipline in govt offices, CM Charanjit Singh Channi directed all the government officers/employees at State/District/Tehsil/Block level to reach at their concerned offices by 9am & remain available for the public till the office hours in the evening: Punjab Government pic.twitter.com/U8t4LNelzo

— ANI (@ANI) September 20, 2021