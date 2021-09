Punjab New CM LIVE Updates: कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री का चेहरा अबतक साफ नहीं हो सका है. सीएम कौन होगा-इसे लेकर अटकलें जारी हैं. पंजाब कांग्रेस के मुताबिक आज विधायक दल के बैठक का कोई औचित्य नहीं है. सीएम का फैसला हाईकमान को करना है और सोनिया गांधी आज सीए के नए नाम की घोषणा कर देंगी. लेकिन इस बीच अंबिका सोनी जिनका नाम सीएम के उम्मीदवार के रूप में लिया जा रहा था, उन्होंने सीएम का पद का प्रस्ताव ठुकरा दिया है.Also Read - Punjab Crisis Latest Update: अमरिंदर के बाद पंजाब का अगला कैप्टन कौन? सोनिया आज करेंगी फैसला, इंतजार जारी

अंबिका सोनी ने कहा-सीएम चेहरा कोई सिख हो Also Read - Punjab: नाराज Capt अमरिंदर सिंह CM पद से दे सकते हैं इस्‍तीफा, ऑफिस में विधायकों के साथ कर रहे मीटिंग

अंबिका सोनी ने कहा कि मैंने (पंजाब का अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए) प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. चंडीगढ़ में पार्टी की कवायद महासचिव के साथ चल रही है और पर्यवेक्षक सभी विधायकों से राय ले रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा किसी सिख का होना चाहिए. ऐसा कहने के बाद सोनी राहुल गांधी से मिलने गई हैं. Also Read - Punjab News: कैप्टन अमरिंदर ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, अब पंजाब की कमान किसे सौंपेगी कांग्रेस! फैसला थोड़ी देर में...

#WATCH "I've declined the offer (to be the next Punjab CM)…I believe #Punjab CM face should be a Sikh," says Congress MP Ambika Soni in Delhi pic.twitter.com/xPuPv9hvug

— ANI (@ANI) September 19, 2021