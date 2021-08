Punjab News: पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चल रही चर्चा के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की. सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर हुई मुलाकात के बाद अमरिंदर ने कहा कि इस बैठक के दौरान राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और यह मुलाकात संतोषजनक रही.Also Read - Punjab Crime: मोहाली में दिनदहाड़े यूथ अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव की गोली मारकर हत्या, फैली दहशत

सूत्रों का कहना है कि एक घंटे से अधिक समय तक चली इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई. इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे. बाद में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने अमरिंदर सिंह के हवाले से ट्वीट किया, ‘कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से मिला और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. उनके साथ बिताया गया एक घंटे का समय बहुत संतोषजनक रहा.’ Also Read - Punjab News: प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार के पद से दिया इस्तीफा

Met Congress president Sonia Gandhi in Delhi this evening to discuss various state-related issues. Spent an extremely satisfying one hour with her: Punjab CM Captain Amarinder Singh, as quoted by his Media Advisor Raveen Thukral

Also Read - UP: Cycle Yatra से पहले अखिलेश यादव का दावा, ....लगता है सपा जीतेगी 400 सीटें

उधर, इस मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर हरीश रावत ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने संभवत: सलाह दी है कि संगठन और सरकार मिलकर काम करें. इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अपने दायरे में रहकर काम करना है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना है.

He has not said that he is upset with Sidhu. You yourself are contemplating this. This isn't the statement of Captain: Punjab Congress in-charge Harish Rawat, when asked if 'matter b/w Captain Amarinder Singh & Navjot Singh Sidhu has been resolved as Capt is still upset with him'

— ANI (@ANI) August 10, 2021