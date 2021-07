Punjab News: नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाए जाने के बाद भी उनके और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) के बीच रिश्ते पटरी पर लौटते नहीं दिख रहे हैं. सिंह की ओर से मंगलवार को उन खबरों को खारिज कर दिया गया कि सिद्धू ने उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा है. मुख्यमंत्री की ओर से साथ ही कहा गया कि जब तक सिद्धू सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गईं अपमानजक टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते, मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिलेंगे.’Also Read - पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी, राहुल और प्र‍ियंका का आभार जताया, कही ये बात

सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने ट्वीट किया, ‘ये खबरें पूरी तरह झूठी हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं. मुख्यमंत्री के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है. वह तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक वह सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गईं अपमानजक टिप्पणियों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते.’ इससे पहले, पंजाब के मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने सिद्धू के साथ तब तक किसी भी तरह की निजी बैठक करने से इनकार किया, जब तक सिद्धू और सिंह के बीच मतभेद दूर नहीं हो जाते. Also Read - Punjab News: सिद्धू बने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, चार कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त; सोनिया गांधी ने जारी किया आदेश

Reports of @sherryontopp

seeking time to meet @capt_amarinder are completely false. No time has been sought whatsoever. No change in stance… CM won’t meet #NavjotSinghSidhu till latter publicly apologises for his personally derogatory social media attacks against him. pic.twitter.com/dJvHh8Xo0h

— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPBCM) July 20, 2021