Punjab News: पंजाब के नए बनने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) 16 मार्च को खटकर कलां में सीएम पद की शपथ लेंगे. इसके लिए भगवंत मान मोहाली से अपने गृह नगर संगरूर के लिए रवाना हो चुके हैं. मुख्यमंत्री मनोनीत भगवंत मान ने चंडीगढ़ के राजभवन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से शनिवार को मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. मान ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिला, उन्हें अपने विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया. मान ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि हम जहां भी शपथ ग्रहण समारोह करना चाहते हैं, उन्हें बता दें. मैंने उन्हें बता दिया है कि 16 मार्च को दोपहर 12.30 बजे पैतृक गांव भगत सिंह खटकर कलां में होगा.

#WATCH | Punjab CM-designate Bhagwant Mann leaves from Mohali for his home town Sangrur. His swearing-in ceremony will be held in Khatkar Kalan on March 16th. pic.twitter.com/ckVsDQmosy

— ANI (@ANI) March 12, 2022