Punjab CM मान से नाराज गवर्नर पुरोहित ने की बड़ी घोषणा, जब तक मैं पंजाब में हूं, सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा

Punjab news: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Punjab Governor Banwarilal Purohit ) राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Mann) के व्यवहार से इतने आहत हुए कि उन्होंने आज पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा कर डाली है. पंजाब के राज्यपाल ने कहा, उन्होंने (पंजाब के सीएम) विधानसभा में मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि राज्यपाल इतने प्रेम पत्र लिख रहे हैं. ये एक सीएम के शब्द हैं.

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा, अब मैंने घोषणा की है कि जब तक मैं पंजाब में हूं, मैं पंजाब सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा.