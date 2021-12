Punjab News in Hindi: पंजाब के लुधियाना कोर्ट में करीब एक सप्ताह पहले हुए बम धमाके के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने धमाके में शामिल प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख सदस्य जसविंदर सिंह मुल्तानी (Jaswinder Singh Multani) को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया है. मुल्तानी दिल्ली और मुंबई में कई ठिकानों को निशाना बनाने की भी साजिश रच रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले से जुड़े अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है.Also Read - Assam News: खेतों में फैल रही अज्ञात बीमारी, टमाटर-फूलगोभी-आलू सहित कई फसलें हुईं बर्बाद

बॉन (Bonn) और नई दिल्ली के डिप्लोमेट्स के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जर्मन अधिकारियों से खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथी को गिरफ्तार करने का अनुरोध करने के बाद, मुल्तानी को फेडरल पुलिस द्वारा मध्य जर्मनी में एरफर्ट से गिरफ्तार किया गया. बताया गया कि उसके लिंक पाकिस्तान में भी हैं और पंजाब में सीमा पार से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी में भी वो शामिल रहा है. Also Read - न्यायिक अधिकारियों पर बढ़ते हमलों पर बोले चीफ जस्टिस, राजनीतिक दलों के पक्ष में फैसला ना आए तो विरोध में चलते हैं अभियान

Ludhiana Blast-Linked SFJ Man Jaswinder Singh Multani held in Germany, Planned More Attacks in Punjab: Sources pic.twitter.com/XVck54JNzt

— Oxomiya Jiyori 🇮🇳 (@SouleFacts) December 28, 2021